Pieter wilde kleiner wonen, maar kocht een melkfabriek: 'Werd mijn baan'

Aan de Dorpsstraat in Borkel staat een voormalige melkfabriek te koop. Pieter en zijn vrouw kochten het pand acht jaar geleden en knapten het grotendeels zelf helemaal op. "Zeg je melkfabriek, dan weet iedereen hier waar ik woon."

Het stel kwam uit Valkenswaard en was van plan kleiner te gaan wonen. Tot ze langs de oude fabriek reden. "Ik vond het meteen een fantastisch mooi pand. Je zag het alleen niet goed, want er stond een grote heg omheen. Toen ben ik me erin gaan verdiepen en dacht ik: dit is het gewoon. Hier kunnen we iets moois van maken", vertelt Pieter. Het pand was verwaarloosd, maar wel al opgedeeld in vier huizen, elk met een eigen adres. Dat kwam goed uit. Ze trokken steeds in de ene woning terwijl ze de volgende onder handen namen. Zo konden ze ook kiezen in welk gedeelte van de oude fabriek ze het prettigst zouden wonen.

Foto: Van Santfoort Makelaars

Pippi Langkous-huis Ze bleven wonen in het huis aan de linkerkant, met uitzicht op de molen. "Dat noemen we het Pippi Langkous-huis. Heel speels, split level met veel trapjes. Daar hebben we altijd heel fijn gewoond." In elk pand ging alles op de schop. Zo verhuisde ze in hun deel de woonkamer van de voorkant naar de achterkant en er kwam zelfs een goederenlift in. In het hele pand gingen vloeren, wanden en ramen eruit, de buitengevel werd geïsoleerd en er kwamen warmtepompen in.

Het meeste werk deed hij zelf. "Ik durf wel te zeggen dat ik 85 procent van de verbouwing zelf heb gedaan." Bouwen is voor hem een vorm van rust. "Op kantoor zit je achter een computer. Hier stapel je planken en dan heb je een tastbare kast gemaakt. Dat werkt meditatief", lacht Pieter.

Foto: Van Santfoort Makelaars

Zijn favoriete plek herinnert aan de oude functie van het pand. "Waar nu ons buitenterras is, zaten vroeger twee grote deuren waar de melk binnenkwam." Aan de andere kant van het pand, precies gespiegeld, maakten ze een serre. "Daar staat een bank met een warmtelamp en kijk je uit over de molen. Een heerlijke plek om rustig te zitten. Die koesteren we echt." Het pand heeft een rijke geschiedenis in het dorp. "Veel mensen uit Borkel hebben hier ooit gewoond of gewerkt. Er zaten verschillende appartementen in, waar bijvoorbeeld pas getrouwde stellen woonden." Ruime woning met veel mogelijkheden De oude melkfabriek bestaat nu uit drie delen. In het eerste deel wonen Pieter en zijn vrouw. Van het middelste maakten ze een bed and breakfast, met drie kamers en twee appartementen. Het derde deel is een zelfstandige woning. Aan de zijkant ligt bovendien nog een bouwperceel, met een vergunning voor twee halfvrijstaande woningen. De bed en breakfast draait goed: het hele jaar door zijn er kamers bezet. Hij hoopt dat de toekomstige koper daarmee doorgaat. "Dat zou voor het dorp heel fijn zijn. Samen met de molen ernaast is dit echt het hart van Borkel."

Foto: Van Santfoort Makelaars

















Dat hij nu toch vertrekt uit de melkfabriek, komt omdat het pand nu volledig is opgeknapt. "Ik ben nogal een bouwer. Het nadeel daarvan is: als iets klaar is, heb je zin in iets anders." Wat dat wordt, weet hij nog niet. De vraagprijs bedraagt 1.849.000 euro. Het woonoppervlak is 482 vierkante meter en het perceel is 1.608 vierkante meter groot.