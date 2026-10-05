Woonwagenbewoonster Jaantje weigert huurhuizen: 'Ik doe het gewoon niet'

Vijftien jaar strijdt Jaantje van Boxtel (61) al voor woonwagenstandplaatsen voor haar familie. Nu voelt ze zich door de gemeente Breda met de rug tegen de muur gezet. Ze moet voor 12 oktober beslissen of ze akkoord gaat met tien sociale huurwoningen in Teteringen. Maar haar besluit staat vast: "Ik doe het gewoon niet."

Van Boxtel vertelde eerder aan Omroep Brabant hoe ze jarenlang probeerde een plek te krijgen waar ze samen met haar familie in woonwagens kan wonen. Even dacht ze dat die er zou komen in de nieuwe wijk Woonakker in Teteringen. Maar in plaats van standplaatsen bood Breda haar tien sociale huurwoningen naast elkaar aan. Voor veel woningzoekenden zouden tien beschikbare huurhuizen misschien als een buitenkans klinken. Maar Van Boxtel wil ze niet. "Dan moeten ze die woonruimte maar geven aan mensen van wie de kinderen nog bij hun ouders op zolder wonen", zegt ze. "Ik ben niet vijftien jaar bezig voor een huis, maar voor standplaatsen."

"Al leggen ze een zwembad en een tennisbaan aan, dan hoef ik die huizen nog niet."

Eerst moest ze voor 28 september beslissen. Na haar verzoek om uitstel werd dat 12 oktober. Juist die deadline zit haar dwars. "Ik word eerst vijftien jaar lang om de tuin geleid en nu word ik onder druk gezet omdat ik voor 12 oktober moet beslissen." Veel bedenktijd heeft ze niet meer nodig. "Ik heb het al besloten, want ik doe het gewoon niet." Zelfs een aantrekkelijker aanbod verandert daar volgens haar niets aan. "Al leggen ze een zwembad en een tennisbaan aan, dan hoef ik die huizen nog niet." Van Boxtel groeide op in een woonwagen en wil terug naar die manier van leven, samen met haar familie. Als ze niet akkoord gaat, zo staat in een brief die ze ontving, kan ze zich inschrijven op de reguliere wachtlijst voor een woonwagenstandplaats. "Het is slikken of stikken", zegt ze. Ze voelt zich daardoor onder druk gezet en zegt er slecht van te slapen.

Jaan van Boxtel met Bart en Leonie Hülters van de stichting Woonwagenbelangen Breda (foto: Omroep Brabant).

SP-fractievoorzitter Inge Verdaasdonk, die zich al jaren sterk maakt voor woonwagenbewoners, begrijpt die frustratie. Volgens haar heeft Van Boxtel jarenlang geprobeerd om binnen de regels haar plan voor elkaar te krijgen en ging ze er daarom vanuit dat ze niet afhankelijk zou worden van de reguliere wachtlijst. Verdaasdonk vat het zo samen: "Ze heeft altijd gevraagd om een pizza. En dan zeggen ze: je kunt friet krijgen of geen eten." Ook de deadline vindt ze niet netjes. "Ze heeft om het ene gevraagd en heeft daar jaren voor gestreden. En nu zeggen ze bij de finish ineens: teken maar voor iets heel anders dan waar je om hebt gevraagd. De boodschap is: het is dit of je krijgt niets." De gemeente Breda liet al eerder weten niet inhoudelijk te willen reageren op individuele gevallen.

"Eerst had je een uitsterfbeleid en nu heb je een uitstelbeleid."

Ook Stichting Woonwagen Belangen Breda schaart zich achter Van Boxtel. Leonie Hülters noemt haar situatie zeer schrijnend, omdat "zij heeft gevraagd om standplaatsen en niet om rijtjeshuizen." Bart Hülters van dezelfde stichting is eveneens kritisch. "Je wilt vanuit een huis terug naar een woonwagen. En wat krijg je dan, puntje bij paaltje? Weer een rijtjeshuis?" Volgens hem wordt er in Breda vooral veel over nieuwe standplaatsen gesproken, maar gebeurt er te weinig. "Eerst had je een uitsterfbeleid en nu heb je een uitstelbeleid."

Bart en Leonie Hülters willen met hun gezin ook heel lang een woonwagen (foto: Omroep Brabant).