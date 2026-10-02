Let op: snelweg A59 komende weekenden dicht

De snelweg A59 is de komende drie weekenden dicht. Er wordt aan de weg gewerkt tussen de knooppunten Hooipolder en Empel, bij Den Bosch. Weggebruikers krijgen te maken met omleidingen en een extra reistijd van ongeveer 25 minuten.

In die weekenden kun je omrijden via de A15, A27, A58 en N65. De omleidingsroutes staan met gele borden langs de weg aangeven.

In de eerste twee weekenden onderhoudt Rijkswaterstaat op verschillende plekken het asfalt, viaducten, geleiderails en voegovergangen. In het derde weekend zijn dezelfde werkzaamheden aan de beurt in de tegenovergestelde rijrichting, tussen knooppunt Empel en de aansluiting ’s-Hertogenbosch-Maaspoort.

Overige werkzaamheden op de A59

Na het derde werkweekend zijn de werkzaamheden en verkeershinder op de A59 nog niet voorbij. Van vrijdag 16 oktober 21.00 uur tot maandag 26 oktober 05.00 uur volgt een 9-daagse afsluiting van de A59 in beide richtingen tussen aansluiting Waalwijk en aansluiting Oosterhout.