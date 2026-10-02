Landelijke opening voedselweek in Land van Cuijk in 2027

De landelijke opening van De Week van Ons Eten vindt in 2027 plaats in Land van Cuijk. Dit is vrijdag bekendgemaakt tijdens de huidige editie van de voedselweek in Midden-Drenthe. De gemeente ziet dit als erkenning voor haar rol in landbouw en voedselproductie.

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Land van Cuijk wordt het nationale podium voor de start van De Week van Ons Eten in 2027. Tijdens deze week staat het verhaal achter ons eten centraal: waar het vandaan komt, wie het maakt en welke ontwikkelingen er spelen in de voedselketen. De gemeente heeft een sterke verbinding met landbouw en ondernemerschap, waardoor deze keuze goed aansluit.

De aankondiging werd gedaan op vrijdag 2 oktober tijdens de opening van de editie van dit jaar in Midden-Drenthe. Wethouder Mark Janssen-van Gaal vertegenwoordigde Land van Cuijk bij de bijeenkomst. Hij benadrukt de trots van de gemeente op het evenement en de kans om haar rol in voedselproductie zichtbaar te maken.

Volop activiteiten in Land van Cuijk

De landelijke opening volgend jaar luidt een week vol activiteiten in. In Land van Cuijk kunnen inwoners en bezoekers kennismaken met lokale initiatieven, bedrijven en de mensen achter ons eten. Er worden diverse evenementen georganiseerd om de verbinding tussen boer en bord te benadrukken.

Ook tijdens de huidige editie van De Week van Ons Eten, van 3 tot en met 10 oktober 2026, valt er al veel te beleven in de gemeente. Zo kunnen bezoekers langs lokale verkooppunten tijdens rechtSTREEKs Land van Cuijk, genieten van het Broodje Land van Cuijk bij horecazaken en deelnemen aan activiteiten die de herkomst van eten belichten.

Meer informatie over het programma van De Week van Ons Eten 2027 wordt later bekendgemaakt.