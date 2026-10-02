Bezoek vernieuwde molen Sint Victor in Heeze

De gerestaureerde molen Sint Victor in Heeze opent zondag haar deuren. Bezoekers kunnen van tien uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags de molen bekijken en zelfs tot in de kap klimmen. Tijdens de Peellandse Molendag is dit rijksmonument een bijzondere bestemming voor een uitstapje.

Gevonden voor jou

De Sint Victor is een vertrouwd gezicht aan de Leenderweg in Heeze. De molen staat op een karakteristieke heuvel, de zogenoemde molenbelt, die onlangs volledig werd opgeknapt. Bezoekers krijgen zondag de kans om van dichtbij te zien hoe de molen en de belt zijn gerestaureerd.

De werkzaamheden aan de molen waren omvangrijk. Het schilderwerk is hersteld en beschadigd stucwerk werd aangepakt. Ook de molenbelt, die door scheuren en verzakkingen niet meer stabiel was, kreeg een stevige reconstructie. De heuvel werd deels afgegraven, verstevigd en opnieuw ingezaaid. Hierdoor is de molen niet alleen mooier, maar ook beter beschermd voor de toekomst.

Klim tot in de kap

Wie de molen van binnen wil ontdekken, kan tijdens een rondleiding een kijkje nemen in het houten binnenwerk. Bezoekers kunnen helemaal naar boven klimmen, tot in de kap van de molen. Daar wordt zichtbaar hoe de molen werkt en hoeveel techniek nodig is om de wieken te laten draaien.

De Sint Victor is een werkende molen die meel levert aan bakkerijen in de omgeving. Normaal gesproken is de molen op zaterdagen open voor publiek, maar zondag is een extra kans om het rijksmonument uitgebreid te verkennen.

Een stukje geschiedenis

De molen werd in 1852 gebouwd en kent een rijke geschiedenis. Hij overleefde branden, oorlogsschade en verval, maar bleef dankzij restauraties bewaard. Veel inwoners van Heeze kennen de molen vooral van buiten, terwijl de binnenkant vol verhalen en vakmanschap zit.

De molen is zondag 4 oktober geopend van tien uur ’s ochtends tot drie uur ’s middags. Tijdens de Peellandse Molendag zijn verschillende molens in de regio te bezoeken, maar de Sint Victor biedt een unieke kans om tot in de kap te klimmen.