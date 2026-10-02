Tilburg start proef met laadplekken

Tilburg is begonnen met een proef waarbij brandstofauto's mogen parkeren bij laadpalen.

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De gemeente Tilburg doet mee aan een proef waarbij laadplekken anders worden ingericht. Op 36 locaties is het nu toegestaan dat ook benzine- en dieselauto's parkeren naast een laadpaal. Dit wordt aangegeven met speciale tegels of groene verkeersborden.

Normaal gesproken zijn parkeerplaatsen bij laadpalen gereserveerd voor elektrische auto's. Daarvoor is een verkeersbesluit nodig, maar dat wordt voor deze proef niet genomen. De proef moet inzicht geven in de vraag of laadpalen in de toekomst zonder verkeersbesluit kunnen worden geplaatst. Dit zou betekenen dat er geen aparte verkeersborden of palen bij de laadplekken nodig zijn, wat de openbare ruimte overzichtelijker maakt.

Onderzoek naar effecten

De deelnemende gemeenten willen weten hoe deze aanpak in de praktijk werkt. Ze kijken onder meer naar de beschikbaarheid van laadpunten voor elektrische rijders, de parkeerdruk in de buurt en de ervaringen van gebruikers. Bij problemen, zoals een brandstofauto die een laadplek bezet houdt, kan een melding worden gedaan via Fixi.

De proef wordt uitgevoerd door Vattenfall InCharge in samenwerking met de provincies Noord-Brabant en Limburg en negentien gemeenten. Een overzicht van de proeflocaties in Tilburg staat op de gemeentepagina over laadpalen. De resultaten van de proef moeten duidelijk maken of deze aanpak een oplossing biedt voor de toenemende druk op de openbare ruimte.