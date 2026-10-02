Fietser gewond nadat hij door auto geschept wordt

Een fietser is vrijdagmiddag gewond geraakt toen hij op de Vierbundersweg in Tilburg geschept werd door een auto. Door de klap kwam de fiets meters verderop op de weg terecht.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur toen de fietser de straat overstak. Een automobilist kon het slachtoffer niet meer ontwijken. De fiets raakte flink beschadigd en ook de auto liep wat schade op.

De fietser is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen, maar het is niet duidelijk of hij ook naar het ziekenhuis moest. Een deel van de weg was tijdelijk afgesloten terwijl de politie onderzoek deed en de fietser behandeld werd.