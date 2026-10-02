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Fietser gewond nadat hij door auto wordt geschept

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Een fietser is vrijdagmiddag gewond geraakt toen hij op de Vierbundersweg in Tilburg werd geschept door een auto. Door de klap kwam de fiets meters verderop op de weg terecht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur toen de fietser de weg overstak. Een automobilist kon het slachtoffer niet meer ontwijken. De fiets raakte flink beschadigd en ook de auto liep schade op.

De fietser is in de ambulance behandeld aan zijn verwondingen. Het is niet duidelijk of hij ook naar het ziekenhuis is gebracht. Een deel van de weg was tijdelijk afgesloten terwijl de politie onderzoek deed en het slachtoffer werd behandeld.

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