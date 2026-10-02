Vrachtwagen met batterijen gekanteld: afrit van A58 naar A27 nog uren dicht

Een vrachtwagen is vrijdagmiddag gekanteld op de A58 bij knooppunt Sint-Annabosch bij Bavel. De combinatie vervoerde batterijen, maar die zouden geen gevaar voor de omgeving opleveren. De chauffeur is gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht.

De vrachtwagen ging rond vier op zijn kant op de verbindingsweg van de A58 naar de A27 richting Oosterhout. Op de combinatie is een oranje bord te zien dat waarschuwt dat er gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

25.000 kilo

De lading heeft volgens een politiewoordvoerder een gewicht van 25.000 kilo. Omdat het om batterijen gaat, wil de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) eerst controleren of alles goed gaat met die lading voordat begonnen kan worden met het overeind zetten van de combinatie.

De gekantelde vrachtwagen ligt volledig in de berm en lekt diesel. Dit moet opgeruimd worden en ook de verontreinigde grond moet schoongemaakt worden door een aannemer.

Urenlang dicht

De bergings- en opruimwerkzaamheden op de verbindingsweg van de A58 naar de A27 gaan naar verwachting nog uren duren. Tussen knooppunt Sint-Annabosch en afrit Ulvenhout staat een file, maar de vertraging is slechts een paar minuten.

Verkeer kan vanaf de A58 nu niet de A27 richting Oosterhout. Omrijden kan via afrit Tilburg-Reeshof en dan weer terug naar knooppunt Sint-Annabosch. Verkeer richting Waalwijk kan het beste via de A16 en A59 rijden.