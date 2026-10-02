Bestuurlijke controles bij horecabedrijven in Geldrop

In het centrum van Geldrop heeft het Dommelstroom Interventie Team donderdag meerdere horecabedrijven gecontroleerd. Er werden tekortkomingen geconstateerd op het gebied van brandveiligheid. Ook bleek een persoon niet ingeschreven te staan in de basisregistratie personen. De controles waren gericht op naleving van wet- en regelgeving.

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Bij een van de gecontroleerde locaties in Geldrop was sprake van vergunde kamergewijze verhuur. Tijdens de controles werden problemen met brandveiligheid geconstateerd, waaronder doorlussen van elektriciteitsvoorzieningen. Daarnaast bleken meerdere brandblusmiddelen niet over een geldige keuringsstatus te beschikken.

Het Dommelstroom Interventie Team (DIT) is een samenwerkingsverband van onder andere de gemeente Geldrop-Mierlo, de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en Senzer. Tijdens deze actie onderzoekt de NLA mogelijke overtredingen van de Arbeidstijdenwet, terwijl Senzer kijkt naar uitkeringsfraude. De eigenaren en gebruikers van de locaties werkten volledig mee aan de controles.

Controle gericht op veiligheid

De controles hadden als doel het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in Geldrop-Mierlo. Door de samenwerking tussen verschillende partijen kan integraal toezicht worden gehouden en direct worden opgetreden tegen overtredingen. Betrokken ondernemers of eigenaren krijgen binnenkort een brief met instructies om de geconstateerde problemen op te lossen.

Het DIT voert regelmatig onaangekondigde controles uit bij panden en locaties waar vermoedens bestaan van overtredingen. Zo wordt gekeken naar zaken als illegale bewoning, inschrijving in de basisregistratie personen, brandveiligheid en sociale zekerheidsfraude. Deze aanpak moet de gemeente veiliger en leefbaarder maken.