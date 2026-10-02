FC Eindhoven kijkt vooruit naar duel met De Graafschap

FC Eindhoven maakt zich op voor het duel tegen De Graafschap in Doetinchem. Na een enerverende wedstrijd tegen NAC Breda hoopt de ploeg zaterdag opnieuw punten te pakken in de Keuken Kampioen Divisie. Guus Beaumont, nieuwkomer bij de club, blikt terug op zijn eerste maanden en vooruit op het komende duel.

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FC Eindhoven speelde afgelopen weekend tegen NAC Breda en kende een moeizame start. De ploeg liep al vroeg tegen een achterstand aan, maar wist zich na rust terug te vechten tot een gelijkspel. Uiteindelijk trok NAC Breda de wedstrijd met 3-2 naar zich toe, mede door onzekerheid bij FC Eindhoven over de strategie in de slotfase.

Voor Guus Beaumont, die dit seizoen nieuw is bij FC Eindhoven, was het een leerzame ervaring. Hij speelde een belangrijke rol in de wedstrijd en liet zien dat hij aanvallend een bijdrage kan leveren. De middenvelder voelt zich steeds meer op zijn plek bij de club, waar hij een leidende rol heeft gekregen. “Het spel gaat veel via mij en ik merk dat ik meer verantwoordelijkheid heb dan bij mijn vorige club,” zei Beaumont.

Wonen in Brabant

Na zijn overstap naar FC Eindhoven besloot Beaumont dichter bij zijn nieuwe club te gaan wonen. Hij heeft inmiddels een plek gevonden in Den Bosch, een stad waar hij vanwege familiebanden al bekend mee was. Volgens Beaumont heeft hij altijd affiniteit gehad met de regio en is hij blij met de keuze om zich daar te vestigen.

Uitdaging tegen De Graafschap

Zaterdag staat FC Eindhoven tegenover De Graafschap, een ploeg die volgens Beaumont een dynamische speelstijl hanteert. Hij verwacht een lastige wedstrijd, maar benadrukt dat FC Eindhoven niet bang hoeft te zijn. “We moeten uitgaan van onze eigen kracht,” zegt Beaumont. De ploeg liet de afgelopen weken steeds beter voetbal zien en hoopt die lijn door te trekken.

Met vertrouwen in eigen kunnen reist FC Eindhoven af naar Doetinchem, vastberaden om een goed resultaat neer te zetten tegen de sterke tegenstander.