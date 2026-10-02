Een klap met levenslange gevolgen en Brabantse wijn: dit gebeurde vandaag

De gemeente Land van Cuijk waarschuwt inwoners voor opdringerige isolatieverkopers en Jeroen S. uit Den Bosch moet een jaar de cel in voor het neerslaan van een man tijdens de Nacht van Brabant. Dit zijn de verhalen die je vrijdag gelezen moet hebben.

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De gemeente Land van Cuijk waarschuwt inwoners voor opdringerige isolatieverkopers die profiteren van een nieuwe subsidieregeling. Bedrijven gaan langs de deuren, zetten bewoners onder druk en vragen volgens wethouder Mike van Diemen soms drie keer zoveel als normaal. Ook doen sommige verkopers alsof ze samenwerken met de gemeente, terwijl dat niet zo is. De gemeente adviseert om niet direct te tekenen en eerst meerdere offertes te vergelijken. Check het hier.

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Nellie Brands uit Oss voelt zich vaak eenzaam. Ze heeft weinig familie meer en brengt haar dagen door met een rondje lopen met de rollator, televisie kijken en vroeg naar bed gaan. 'Ik heb vroeger nooit gedacht dat het zo erg zou zijn als iemand alleen was. Maar nu merk ik dat wel', vertelt ze. Stichting Met je hart gaf eenzaamheid letterlijk een gezicht met een tentoonstelling in de bibliotheek, waar Nellie een van de twaalf geportretteerden is. Lees hier haar verhaal.

Voor goede wijn hoef je niet per se naar het buitenland. Het Eerselse echtpaar Wim en Jos Maas teelt al bijna twintig jaar druiven in hun achtertuin en maakt daar biologische wijn van. Honderd wijnstokken leveren jaarlijks zo'n 150 flessen op, die het stel niet verkoopt maar zelf opdrinkt en deelt met vrienden. 'Je wordt er gewoon zen van', zegt Wim over het met de hand oogsten van de druiven. Lees hier het hele verhaal.

Jeroen S. uit Den Bosch moet een jaar de cel in voor het neerslaan van een man tijdens de Nacht van Brabant in oktober vorig jaar. De 56-jarige vader liep zware hersenschade op en kan niet meer zelfstandig leven na de klap. 'Hij leeft nog, daar ben ik blij om', vertelde zijn dochter in de rechtszaal. 'Maar tegelijk mis ik hem, terwijl hij gewoon naast me zit.' De schadeclaim loopt in de miljoenen en moet voor een burgerlijke rechter komen. Lees zijn verhaal hier.

Bredanaars maken zich zorgen over de toekomst van iconische evenementen in hun stad. De gemeente wil de vergunningskosten verhogen met 112 procent, wat betekent dat de Grote Optocht en het Breda Jazz Festival bijna 37.000 euro in plaats van 17.000 euro moeten betalen. 'Ondenkbaar. Het hoort bij de stad', reageert een man op straat. Volgens wethouder Arjen van Drunen is de verhoging nodig omdat Breda tot nu toe maar een klein deel van de kosten rond vergunningsaanvragen doorberekende. Hier lees je hun analyse.