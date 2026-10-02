PSV deelt nieuwe beelden van toekomstig Philips Stadion met 52.000 plaatsen

PSV heeft nieuwe beelden gedeeld van de uitbreiding van het Philips Stadion. De Eindhovense voetbalclub wil het stadion de komende jaren flink renoveren en uitbreiden naar 52.000 stoeltjes.

PSV heeft de afgelopen periode verschillende ontwerpen laten maken voor verbouwing. De landskampioen heeft nu voor een voorkeursontwerp gekozen. Op sociale media deelde de club hoe het stadion er na de renovatie uit moet komen te zien. Op dit moment heeft het Philips Stadion 35.000 stoeltjes. Die moeten uitgebreid worden met maximaal 25.000 nieuwe plekken.

Als het stadion meer dan 55.000 plaatsen krijgt, wordt het groter dan de Johan Cruijff ArenA, dat nu het grootste voetbalstadion van Nederland is. Bekijk de beelden hier:

Het verbouwde stadion (foto: PSV).







