Arrestatieteam doet invallen en pakt verdachten op in Tilburg en Eindhoven

Bij twee vrijwel gelijktijdige politie-invallen in Tilburg en Eindhoven zijn vrijdagmiddag twee mannen aangehouden. Het zou gaan om een lopend drugsonderzoek. In beide gevallen ramde een arrestatieteam de voordeur eruit. De politie wil nog niets kwijt over een mogelijk verband.

Bij een politie-inval aan de Bisschop Bekkerslaan in Tilburg is vrijdagmiddag een man aangehouden. Een arrestatieteam ramde de voordeur het huis eruit en hield de bewoner aan. Hij zou verdachte zijn in een lopend onderzoek.

Bij de inval in Tilburg werden ook twee politiehonden ingezet. Na de arrestatie van de verdachte kwamen er tien tot vijftien agenten om het huis te doorzoeken. De inval trok veel bekijks in de buurt.



Ook in Tilburg-Noord deed de politie een inval een huis. Waar precies en of daarbij ook aanhoudingen zijn gedaan, is niet bekend. Op hetzelfde moment van de acties in Tilburg, was ook een inval in Eindhoven. Daarbij is ook een man gearresteerd. Het is onduidelijk of er spullen in beslag zijn genomen.

De invallen en arrestaties zouden allemaal met hetzelfde onderzoek te maken hebben volgens een 112-correspondent. Een woordvoerder van de politie laat weten daar op dit moment niks over te kunnen zeggen..

De invallen en arrestaties zouden allemaal met hetzelfde onderzoek te maken hebben volgens een 112-correspondent. Een woordvoerder van de politie laat weten daar op dit moment niks over te kunnen zeggen..