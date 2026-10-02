Arrestatieteams vallen binnen in Tilburg en Eindhoven, twee aanhoudingen

Bij twee vrijwel gelijktijdige politie-invallen in Tilburg en Eindhoven zijn vrijdagmiddag twee mannen aangehouden. Het zou gaan om een lopend drugsonderzoek. In beide gevallen ramde een arrestatieteam de voordeur eruit. De politie wil nog niets kwijt over een mogelijk verband.

Zwaarbewapend en -bepakt parkeerde het arrestatieteam de auto's voor de Kortonjoflat in Eindhoven aan de Herman Gorterlaan. Vervolgens moesten de agenten vijf etages omhoog. Daar ging de voordeur van één van de appartementen eruit en vielen de agenten de woning van een verdachte binnen.

Volgens een 112-correspondent wist de man niet wat hem overkwam. Binnen enkele seconden werd de verdachte geboeid en afgevoerd naar het politiebureau. Daarna kwamen er tien tot vijftien agenten het complex binnen om het appartement te doorzoeken. De actie trok veel bekijks van de veelal oudere bewoners van de flat.

Inval in huis

Op hetzelfde moment was er ook een politie-inval in een woning aan de Bisschop Bekkerslaan in Tilburg. Een arrestatieteam ramde de voordeur van het huis eruit en hield de bewoner aan. Bij de inval in Tilburg werden ook twee politiehonden ingezet.