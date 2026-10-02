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Auto vliegt spontaan in brand tijdens het rijden

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Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink

Een auto is vrijdagavond op de Rochadeweg in Helmond tijdens het rijden in brand gevlogen. De bestuurder wist de auto nog op tijd in de berm te zetten en zichzelf in veiligheid te brengen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ging mis even voor zeven uur. De brandweer kwam met spoed naar de brandende auto en had het vuur snel onder controle. Ondanks de inzet van de hulpdiensten raakte RAM pick-up truck zwaar beschadigd. 

Een bergingsbedrijf heeft het uitgebrande voertuig opgehaald. Door de brand en de bergingswerkzaamheden was de weg tijdelijk afgesloten voor verkeer.

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