Belgen kwamen kreeft eten bij dit eerste Brabantse sterrenrestaurant

Nog even en dan weten we welke restaurants er dit jaar met een Michelinster vandoor gaan. De bekendmaking van de restaurantsterren is maandagmiddag. Chalet Royal in Den Bosch was in 1958 het eerste Brabantse restaurants dat een ster kreeg. Wie was eigenaar Kees van Gaalen en hoe zorgde hij ervoor dat Chalet Royal een begrip werd?

De familie van Van Gaalen kwam oorspronkelijk uit Loenen aan de Vecht, in de provincie Utrecht. Toch settelde het gezin zich in Brabant, de plek waar Van Gaalen naam zou maken. Als tienjarig jongetje komt hij in Den Bosch te wonen. Drie jaar later gaat hij al in de leer bij een banketbakker en daarna bij patisserie 't Kupke aan de Schapenmarkt. Van Gaalen wilde ook het koksvak leren. Om dat in de vingers te krijgen, vertrok hij naar Den Haag. Daar werkte hij in verschillende restaurants. Zo kookte hij, toeval of niet, in Haags restaurant 'Royal'.

Van Gaalen keerde terug naar Den Bosch, de plek waar hij als kind opgroeide. Op 22-jarige leeftijd begon hij daar als chef-kok in sociëteit de Lohengrin. Hij kookte niet alleen, maar wist zijn talent ook over te brengen op anderen. In 1931 kwam zijn droom uit: hij kocht een pand en opende zijn eigen zaak 'Hotel Royal'. De zaak liep zo goed dat hij een nieuwe stap wilde zetten.

Een restaurant zoals hij dat zou willen 'zou een hele hap geld kosten', maar toch waagde hij de sprong. Een leegstaande villa bij het Wilhelminapark werd in zes weken tijd omgetoverd tot 'Chalet Royal'.

De opening van Chalet Royal in augustus 1937 (foto: Fotopersbureau Het Zuiden/Erfgoed 's-Hertogenbosch).

Van Gaalen wilde zijn gasten het beste van het beste voorschotelen en kwam met gerechten die in het Brabantse van toen nog niet bekend waren. Hij zorgde onder meer voor kreeften uit Zeeland, oesters, coquilles, ganzenlever en wijn uit Frankrijk. Zijn speciale menu zorgde er ook voor dat het Bossche restaurant een trekpleister werd voor Belgen die daar speciaal kreeft kwamen eten. Het werd voor onze zuiderburen een wekelijks uitje om daar te borrelen en te eten. Avond na avond was het druk in Chalet Royal. De zaak met 420 zitplaatsen was ook vaak vol. Het restaurant kende een prominente gastenlijst. Zo zijn bekende ministers, kunstenaars en zelfs koningin Juliana en prins Bernhard daar aangeschoven.

De villa lag bij de Vughterbrug over de Dommel (foto: Uitgeversmaatschappij Rembrandt).

De allereerste Michelinster in Nederland werd in 1957 uitgereikt. Een jaar later kreeg Van Gaalen met zijn Chalet Royal er ook een. Die wist hij negentien jaar te behouden. Na zestig jaar heeft de sterrenkok zijn zaak overgedragen aan zijn zoons Johan en Gerard. Zij hebben het in 1979 verkocht aan opvolgers. Van 1998 tot de sluiting in 2011 had de zaak weer een ster. Daarna kwam restaurant Noble, dat in 2017 een Michelinster kreeg, maar die in 2023 verloor. Tegenwoordig zit Noble Gastro House in de villa aan het Wilhelminaplein. De informatie over Kees van Gaalen en de historie van Chalet Royal komt uit het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).