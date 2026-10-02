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Ontdek

Brommerrijder naar ziekenhuis na botsing met auto in Chaam

Aangepast
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink

Een brommerrijder is vrijdagavond gewond geraakt bij een botsing met een auto op de kruising van de Ulicotenseweg en de Legstraat in Chaam. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde even na acht uur. Zowel de brommer als de auto liepen schade op door de aanrijding. De weg was korte tijd afgesloten voor onderzoek en de afhandeling van het ongeval.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Het lijkt het erop dat de automobilist geen voorrang heeft verleend. 

Berucht
Op de kruising gebeuren vaker ongelukken. Volgens een 112-correspondent is de kruising van de Ulicotenseweg met de Legstraat en Kleistraat berucht.

  • Foto: Instagram @verkeerspolitie_zwb
    Foto: Instagram @verkeerspolitie_zwb
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink

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