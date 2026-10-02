Amerikaanse sportauto vliegt spontaan in brand tijdens het rijden

Een Amerikaanse sportauto is vrijdagavond tijdens het rijden spontaan in brand gevlogen op de Maassingel in Deurne. De bestuurder wist zichzelf in veiligheid te breng, maar de Ford Mustang raakte flink beschadigd.

Het ging mis rond voor negen. Waardoor de auto in brand vloog is niet duidelijk. De brandweer had het vuur snel onder controle. De Mustang is afgesleept door een berger.

Eerder op de avond vloog in Helmond ook al een Amerikaanse pick-up truck spontaan in brand tijdens het rijden.