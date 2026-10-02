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Ford Mustang vliegt tijdens het rijden in brand in Deurne

Aangepast
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Een Amerikaanse sportauto is vrijdagavond tijdens het rijden spontaan in brand gevlogen op de Maassingel in Deurne. De bestuurder wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de Ford Mustang raakte flink beschadigd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ging kort voor negen uur 's avonds mis. Waardoor de auto in brand vloog, is niet duidelijk. De brandweer had het vuur snel onder controle. Een berger heeft de Mustang weggesleept.

Ook brand in Helmond
Eerder op de avond vloog in Helmond ook al een Amerikaanse pick-up spontaan in brand tijdens het rijden.

  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
    Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

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