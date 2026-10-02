Ford Mustang vliegt tijdens het rijden in brand in Deurne

Een Amerikaanse sportauto is vrijdagavond tijdens het rijden spontaan in brand gevlogen op de Maassingel in Deurne. De bestuurder wist zichzelf in veiligheid te brengen, maar de Ford Mustang raakte flink beschadigd.

Het ging kort voor negen uur 's avonds mis. Waardoor de auto in brand vloog, is niet duidelijk. De brandweer had het vuur snel onder controle. Een berger heeft de Mustang weggesleept.

Ook brand in Helmond

Eerder op de avond vloog in Helmond ook al een Amerikaanse pick-up spontaan in brand tijdens het rijden.