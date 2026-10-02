Auto botst tegen boom op Bredaseweg in Roosendaal, bestuurder gewond

Een automobilist is vrijdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Bredaseweg in Roosendaal. Hij raakte met zijn auto van de weg en botste tegen een boom.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, kwamen naar de plek van het ongeluk. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en hem uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

Auto total loss

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De auto, een Toyota Aygo, is door de klap total loss. Een bergingsbedrijf heeft hem weggehaald.