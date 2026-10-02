Navigatie overslaan
Ontdek
VIDEO

Auto botst tegen boom op Bredaseweg in Roosendaal, bestuurder gewond

Aangepast

Een automobilist is vrijdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Bredaseweg in Roosendaal. Hij raakte met zijn auto van de weg en botste tegen een boom.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, kwamen naar de plek van het ongeluk. Ambulancepersoneel heeft de bestuurder nagekeken en hem uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

Auto total loss
Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De auto, een Toyota Aygo, is door de klap total loss. Een bergingsbedrijf heeft hem weggehaald.

  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
    Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.