Auto raakt van de weg en botst tegen boom op Bredaseweg, bestuurder gewond

Een automobilist is vrijdagavond gewond geraakt bij een ongeluk op de Bredaseweg in Roosendaal. De bestuurder raakte met zijn auto van de weg en botste tegen een boom aan.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de brandweer, kwamen naar de plek van het ongeluk. De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken en uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht voor verder onderzoek.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De Toyota Aygo is door de klap total loss en door een bergingsbedrijf afgevoerd.