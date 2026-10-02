Helmond Sport knokt zich naar gelijkspel tegen Heracles

Helmond Sport heeft vrijdagavond een punt gepakt tegen koploper Heracles Almelo. In een spannend duel in het MySteel Stadion werd het 2-2. Beide ploegen eindigden met tien man, en Tarik Essakkati en Sem Dekkers scoorden voor de thuisclub.

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Het duel begon tumultueus, met een vroege voorsprong voor Heracles Almelo in de zesde minuut. Maurice Wrusch scoorde met een kopbal, maar kort daarna kreeg David Vicente van Heracles rood na een harde overtreding op Pol Llonch. Helmond Sport profiteerde snel van het overtal: Tarik Essakkati maakte in de dertiende minuut de 1-1.

Toch wist Heracles vlak voor rust opnieuw op voorsprong te komen. Manny Rodríguez schoot de bezoekers naar een 1-2 ruststand, ondanks meerdere reddingen van Helmond-doelman Bergsen.

Dekkers zorgt voor gelijkmaker

Na de rust kwam Helmond Sport sterker uit de kleedkamer. In de 54e minuut zorgde Sem Dekkers voor de verdiende gelijkmaker na voorbereidend werk van Thomas Poll. Helmond Sport had daarna kansen op meer, maar doelman De Keijzer van Heracles stond een derde Helmondse treffer in de weg.

De wedstrijd werd spannender toen ook Helmond Sport met tien man verder moest. Essakkati kreeg een tweede gele kaart in de 71e minuut. Heracles voerde in de slotfase de druk op, maar Bergsen hield zijn doel schoon. Helmond Sport kreeg via Mauro Lenaerts nog een kans op de winst, maar het bleef 2-2.

Onverslaanbaar in eigen huis

Met dit gelijkspel blijft Helmond Sport ongeslagen in het MySteel Stadion. Doelpuntenmaker Sem Dekkers werd na de wedstrijd uitgeroepen tot Man of the Match. Helmond Sport toonde opnieuw veerkracht en hield de koploper knap op afstand.