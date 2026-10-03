Auto crasht tegen gevel Breda: bestuurder ervandoor, bijrijder nog in auto

Een automobilist is vrijdagnacht met zijn auto tegen de gevel van een gebouw gereden naast de Stationslaan in Breda. Dit gebeurde rond vier uur 's nachts.

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De auto raakte zwaar beschadigd. De bestuurder was bij aankomst van de hulpdiensten niet meer bij de gecrashte auto in de buurt. Op de bijrijdersstoel zat nog wel iemand. Die is door de hulpverleners uit de auto gehaald en in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Ook de gevel van het gebouw liep bij de crash flinke schade op. Nadat de auto door een berger was getakeld en meegenomen, hebben agenten de beschadigde gevel met politielint afgezet. De politie doet onderzoek.