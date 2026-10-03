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Auto crasht tegen gevel in Breda: bestuurder weg, bijrijder naar ziekenhuis
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Een auto is in de nacht van vrijdag op zaterdag tegen de gevel van een gebouw naast de Stationslaan in Breda gereden. Toen de hulpdiensten aankwamen, was de bestuurder nergens meer te zien. Op de bijrijdersstoel zat nog wel iemand.
Dat gebeurde rond vier uur 's nachts. De auto raakte zwaar beschadigd. Hulpverleners haalden de bijrijder uit de auto. Een ambulance bracht die naar het ziekenhuis.
Gevel afgezet
Ook de gevel van het gebouw liep bij de crash flinke schade op. Nadat een berger de auto had weggetakeld, zetten agenten de beschadigde gevel af met politielint.
De politie doet onderzoek.
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