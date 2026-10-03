Roemloos einde na fraaie World Grand Prix darts voor Zonneveld en Van Veen

Niels Zonneveld en Gian van Veen zijn uitgeschakeld op het World Grand Prix-dartstoernooi in het Engelse Leicester. Dat is een van de grootste toernooien van de dartsbond PDC. Ze sneuvelden vrijdagavond allebei in de kwartfinale.

Van Veen had niets in te brengen tegen de ervaren Engelsman James Wade. Hij veroverde zaterdagavond slechts een leg. Wade begon het duel overtuigend met een 15-darter en pakte de openingsset vervolgens met 3-0. Ook de tweede set opende 'The Machine' met een 15-darter en ook deze set ging met 3-0 naar hem.

In de derde set slaagde Van Veen er nog wel in de eer te redden door de dubbel 9 te raken, maar ook in deze set lukte het hem niet om Wade te doen wankelen: 1-3. "Ik had echt geluk dat Gian niets presteerde vanavond, daarvan heb ik geprofiteerd", vertelde Wade na afloop.

Gian van Veen (tweede van links) was niet opgewassen tegen James Wade (foto: Kieran Cleeves/PDC).

Zonneveld, die debuteerde tijdens dit toernooi, verloor zijn duel met oud-wereldkampioen Luke Humphries ook met 3-0, maar de darter uit Helvoirt slaagde er wel in er een echte wedstrijd van te maken. In de eerste set had Zonneveld zelfs op een 2-1 voorsprong kunnen komen, maar hij drie mogelijkheden om uit te gooien mislukten. Daarvan profiteerde de Engelsman, die 74 finishte en daarna doorstoomde naar een 3-1 setzege. De tweede set ging gelijk op, maar de beslissende vijfde leg ging opnieuw naar Humphries. Zonneveld miste daarin een 135-uitgooi op dubbel 20, waarna de Engelsman 72 uitgooide. De derde set ging vervolgens met 3-0 naar de oud-wereldkampioen. Het is het vierde jaar op rij dat Humphries zich plaatst voor de halve finale in Leicester. Daarin moet hij het nu opnemen tegen Wade. "Vier keer achter elkaar de World Grand Prix-finale halen, zou heel bijzonder zijn", weet de Engelsman. "Er zijn niet veel darters die dit ooit zullen doen. James weet dat hem een zware wedstrijd wacht."

Mike Zonneveld moest vrijdagavond zijn meerdere erkennen in Luke Humphries (foto: Kieran Cleeves/PDC).