Zonneveld en Van Veen onderuit in kwartfinale World Grand Prix darts

Niels Zonneveld en Gian van Veen zijn uitgeschakeld op het World Grand Prix-dartstoernooi in het Engelse Leicester. Dat is een van de grootste toernooien van de dartsbond PDC. Ze verloren vrijdagavond allebei met 3-0 in de kwartfinale.

Van Veen had niets in te brengen tegen de ervaren Engelsman James Wade. Van Veen won in de hele partij maar één leg. Vliegende start Wade

Wade begon het duel overtuigend met een 15-darter: hij had maar vijftien pijlen nodig voor een leg. De openingsset pakte hij vervolgens met 3-0. Ook de tweede set opende 'The Machine', zoals Wade wordt genoemd, met een 15-darter, en opnieuw werd het 3-0. In de derde set redde Van Veen nog wel de eer door dubbel 9 te raken, maar ook toen kon hij Wade niet aan het wankelen brengen: 1-3. "Ik had echt geluk dat Gian niets presteerde vanavond, daarvan heb ik geprofiteerd", vertelde Wade na afloop.

Gian van Veen (tweede van links) was niet opgewassen tegen James Wade (foto: Kieran Cleeves/PDC).

Kansen voor Zonneveld

Zonneveld, die op dit toernooi debuteerde, verloor ook met 3-0, van oud-wereldkampioen Luke Humphries. Toch maakte de darter uit Helvoirt er wel een echte wedstrijd van. In de eerste set had Zonneveld zelfs op een 2-1 voorsprong kunnen komen, maar hij miste drie kansen om uit te gooien. Daarvan profiteerde de Engelsman: hij gooide 74 uit en stoomde daarna door naar een 3-1 setzege. De tweede set ging gelijk op, maar de beslissende vijfde leg ging opnieuw naar Humphries. Zonneveld miste daarin een uitgooi van 135 op dubbel 20, waarna de Engelsman 72 uitgooide. De derde set ging vervolgens met 3-0 naar de oud-wereldkampioen. 'Hongerig naar meer'

Humphries plaatst zich voor het vierde jaar op rij voor de halve finale in Leicester. Daarin neemt hij het op tegen Wade. "Vier keer achter elkaar de World Grand Prix-finale halen zou heel bijzonder zijn", zegt de Engelsman. "Er zijn niet veel darters die dit ooit zullen doen. James weet dat hem een zware wedstrijd wacht." Zonneveld vond zichzelf simpelweg niet goed genoeg tegen Humphries. "Ik haalde bij lange na niet het niveau dat ik eerder in het toernooi had laten zien. Teleurstellend, want in een kwartfinale wil je natuurlijk je beste spel laten zien. Maar ik kan zeker terugkijken op een week waar ik tevreden over ben. Mijn eerste World Grand Prix, de kwartfinale bereikt en ik ben nu de nummer 29 van de wereld. Ik heb enorm genoten van dit toernooi ​​en ik ben hongerig naar meer."