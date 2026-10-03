IJs op Ireen Wüst IJsbaan gesmolten, baan kan niet open

De start van het schaatsseizoen op de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg valt letterlijk in het water. De ijsbaan zou zaterdag de deuren openen, maar door een technisch probleem is het ijs gesmolten. Dat laat de ijsbaan vrijdagavond weten op Facebook.

De installatie die ervoor zorgt dat er ijs kan worden gemaakt, is uitgevallen. Daardoor is het ijs gesmolten en kan de ijsbaan nog niet open.

Nog veel onduidelijk

Hoe de installatie kon uitvallen en hoe groot het probleem precies is, is niet duidelijk. Ook is nog niet bekend wanneer de ijsbaan wel open kan.

De Ireen Wüst IJsbaan laat weten het 'heel jammer' te vinden en belooft meer te laten weten zodra er meer duidelijk is.