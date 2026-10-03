Tilburger (49) springt voor auto en bedreigt bestuurder met mes

Een 49-jarige Tilburger is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden nadat hij een automobilist met een mes bedreigde. Daarna richtte hij het mes ook op agenten.

Agenten zagen de man rond kwart over vijf 's nachts op de Laarstraat lopen. Ze spraken hem aan en vroegen hem op de stoep te gaan lopen.

Mes door autoraam

Kort daarna kwam er een auto aanrijden. De bestuurder probeerde de man veilig te passeren, maar plotseling sprong de man voor de auto en trok een mes. Door het open raam aan de bestuurderskant bedreigde hij de automobilist met het mes.

De agenten grepen meteen in. Toen richtte de man het mes op hen. De agenten gebruikten hun stroomstootwapen om hem onder controle te krijgen.

Motief onbekend

De man is vastgezet voor verder onderzoek. Waarom hij de automobilist bedreigde, is nog niet duidelijk.