Spookvoetballer Bernio Verhagen spant kort geding aan tegen BNNVara

'Spookvoetballer' Bernio Verhagen uit Tilburg stapt naar de rechter om een docuserie van BNNVara over hem tegen te houden. De driedelige serie is vanaf maandag te zien op NPO 3. De rechter behandelt het kort geding diezelfde dag.

Ook zou Verhagen schade lijden doordat hij herkenbaar is en met naam wordt genoemd. De brief noemt daarnaast gevolgen voor een 'eeneiige tweelingbroer' van Verhagen.

De omroep bevestigt de gerechtelijke stappen tegenover het AD . Advocatenkantoor Roethof vroeg BNNVara donderdagochtend in een brief om de docuserie terug te trekken. In de serie zouden 'onterechte beschuldigingen' staan.

Nooit gereageerd

BNNVara ging niet op het verzoek in. Regisseur Jesse Bleekemolen maakt zich geen zorgen. "We hebben Verhagen vooraf op de hoogte gesteld van deze documentaire. Hij heeft op vier momenten de kans gekregen om te reageren op onze vragen", zegt hij tegen de krant. De makers mailden hem ook met een verzoek om wederhoor. "Hij heeft daar nooit op gereageerd."

Bleekemolen maakte de docuserie samen met voetbalkenner en podcastmaker Sam van Raalte. Volgens de makers is wat Verhagen in de voetbalwereld uithaalde maar het topje van de ijsberg.

Vier profclubs

Verhagen speelde in de jeugdopleiding van Willem II. Jarenlang wist hij voetbalclubs in binnen- en buitenland om de tuin te leiden. In 2019 kreeg hij als middelmatige amateurvoetballer een contract bij vier betaaldvoetbalclubs in vier landen: in Moldavië, Zuid-Afrika, Chili en Denemarken. Hij tekende onder de alias Jordan Verhagen, met een verzonnen identiteit.

Bij die clubs verbleef hij in dure hotels en appartementen, maakte hij gebruik van boten en restaurants en liet hij op zijn telefoon grote transacties zien. Maar bij alle vier de clubs verdween hij weer zonder in actie te komen. Soms om dubieuze redenen.

In het najaar van 2024 kreeg Verhagen (32) negen jaar cel, onder meer voor zijn aandeel in twee overvallen op huizen en een poging daartoe.