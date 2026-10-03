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Vrijwel naakte man vlucht in Waalwijk voor agenten het water in

Aangepast
De bijna naakte man was onderkoeld geraakt en had medische controle nodig (foto: Persbureau Heitink).
De bijna naakte man was onderkoeld geraakt en had medische controle nodig (foto: Persbureau Heitink).

Een vrijwel naakte man is zaterdagochtend bij het Oude Maasje in Waalwijk het water in gevlucht toen agenten bij hem aankwamen. De politie had met onder meer een helikopter naar hem gezocht. Uiteindelijk kwam hij uit het water. Hij is onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie begon rond tien uur een zoekactie, nadat mensen hadden gebeld dat de man bij de Duikerweg en de Sluisweg liep. Na een tijdje vonden agenten hem bij het water.

Helikopter boven water
Toen de agenten bij hem aankwamen, vluchtte hij het Oude Maasje in. Daar bleef hij in het water staan, en hij weigerde eruit te komen.

In overleg met de bemanning liet de politie de helikopter daarna laag boven het water vliegen. Daardoor ging het flink waaien op het water, wat de man zichtbaar niet prettig vond.

Opgevangen door agenten
Uiteindelijk kwam de man aan de kant van de Sluisweg uit het water. Daar stonden meerdere agenten op hem te wachten. Zij konden de man opvangen.

Volgens de politie was de man ernstig in de war en wist hij niet goed meer wat hij deed. Hij was onderkoeld geraakt en had medische controle nodig. Een ambulance heeft hem naar een ziekenhuis gebracht.

  • Meerdere hulpdiensten kwamen naar het Oude Maasje in Waalwijk (foto: Persbureau Heitink).
    Meerdere hulpdiensten kwamen naar het Oude Maasje in Waalwijk (foto: Persbureau Heitink).
  • Bij de zoekactie werd onder meer een politieheli ingezet (foto: Persbureau Heitink).

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