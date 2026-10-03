Josje Huisman keert tijdelijk terug bij K3

Josje Huisman staat in december weer met K3 op het podium. De in Heusden geboren en getogen zangeres springt in voor de Studio 100-singalong, omdat de Vlaamse Hanne Verbruggen met zwangerschapsverlof gaat. "Een beetje vertrouwd, maar toch ook weer ver weg", zegt Huisman over haar comeback.

De liedjes van meisjesgroep K3 zijn voor veel tieners van toen (en ouderen) pure jeugdsentiment. Huisman was van 2009 tot en met 2015 vast lid van de groep. Deze winter staat de 40-jarige zangeres weer met K3 en tal van andere Studio 100-figuren op het podium, tijdens de SingAlong in Symphony-shows in Nederland en België.

Flink oefenen

Haar comeback gaat niet vanzelf: eerst moet Huisman nog flink repeteren. Vanaf oktober heeft ze een aantal repetities gepland voor de optredens in de eerste twee weekenden van december.

"Ik denk dat ze nog heel goed zijn blijven hangen", zegt ze over haar K3-repertoire. "Het is niet dat ik het wekelijks oprakel thuis in mijn woonkamer, maar ik ben er vrijwel zeker van dat ik ze vaak genoeg heb gezongen en gedanst dat dat nog ergens zit. En dan zal ik nog wat nieuwe liedjes moeten instuderen. Ik zie het helemaal zitten, geen stress."

Zeventien jaar later

Huisman vindt het leuk om het nieuws van haar tijdelijke terugkeer zaterdag te delen. Precies zeventien jaar geleden werd ze gekozen als nieuw K3-lid, na het vertrek van Kathleen Aerts. "Maar ik kijk wel echt het meest uit naar het hele repetitieproces. En dan uiteindelijk de shows. Dat is gewoon het leukste."

Ze weet dat er na al die jaren een andere versie van haarzelf op het podium staat. "Ondertussen ben ik ook een moeder geworden van twee kinderen, dus dat gaat voor mij ook wel anders zijn als ik weet dat zij bijvoorbeeld komen kijken. Maar het gedeelte K3, dat altijd in mij zal zitten, is er nog steeds. Dus dat gaan we weer bovenhalen. En ik word heel vrolijk van de gedachte alleen al."