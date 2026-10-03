Mike Havekotte in Elftal van de Week

Mike Havekotte is geselecteerd voor het Elftal van de Week in de Keuken Kampioen Divisie na speelronde 8.

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Mike Havekotte, de doelman van TOP Oss, is opgenomen in het Elftal van de Week van de Keuken Kampioen Divisie. Dit gebeurde naar aanleiding van zijn prestaties in speelronde 8 van het seizoen. Zijn bijdrage in de wedstrijd leverde hem deze plek op.

Het Elftal van de Week wordt samengesteld op basis van de beste individuele prestaties in de competitie. Havekotte wist zich te onderscheiden tijdens de uitwedstrijd van TOP Oss. Hij speelde een sterke wedstrijd en liet zien dat hij van grote waarde is voor het team.

TOP Oss staat momenteel in de Keuken Kampioen Divisie en hoopt dit seizoen stappen te maken. Door spelers als Havekotte in de schijnwerpers te zetten, krijgt het team extra aandacht en waardering voor hun prestaties.

Het is niet de eerste keer dat een speler van TOP Oss wordt opgenomen in het Elftal van de Week. Deze erkenning benadrukt het talent dat het team in huis heeft en kan een positieve impuls geven voor de rest van de competitie.