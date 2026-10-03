Honderd keer Oranje: dit cadeau wil Dumfries aan Van Dijk geven
Het Nederlands elftal wil aanvoerder Virgil van Dijk een overwinning cadeau geven voor zijn honderdste interland. Dat zegt rechtervleugelverdediger Denzel Dumfries. Oranje speelt zondag in de Nations League thuis tegen Servië.
"Ik heb zelf geen cadeau voor Virgil gekocht", zegt Dumfries. "Maar volgens mij krijgt hij van de KNVB heel mooie cadeaus. Het is een schitterende mijlpaal voor hem en voor iedereen." Voor Dumfries zelf is het zijn tachtigste wedstrijd voor het Nederlands elftal.
Debuut in 2015
Bredanaar Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in Oranje, in de uitwedstrijd tegen Kazachstan (1-2). Het EK van 2021 miste de verdediger door een blessure. Hij zat wel in de selectie voor de WK's van 2022 en 2026 en voor het EK van 2024.
Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden recordinternational van Oranje. Van Dijk staat op de elfde plaats. Dit is de top tien:
- Wesley Sneijder (134)
- Edwin van der Sar (130)
- Frank de Boer (112)
- Memphis Depay (112)
- Rafael van der Vaart (109)
- Daley Blind (108)
- Giovanni van Bronckhorst (106)
- Dirk Kuijt (104)
- Robin van Persie (102)
- Phillip Cocu (101)
Wijzigingen in de basis
Bondscoach Xavi Hernández voert zondag een aantal wijzigingen door in zijn basisopstelling. Dat zei de Spanjaard zaterdagmiddag op een persconferentie in Zeist. "Ik moet het team een beetje verversen, er komen wat veranderingen. We spelen veel wedstrijden in korte tijd."
Xavi heeft de beschikking over al zijn 23 spelers. Eerder deze interlandperiode verlieten aanvallers Brian Brobbey en Cody Gakpo en verdedigers Lutsharel Geertruida en Jan Paul van Hecke met blessures het trainingskamp.
Volgens Xavi moet Oranje goed in de gaten houden of de spelers fris en fit zijn. Ook met de belangen van hun clubs houdt de bondscoach rekening.
Tweede in de groep
Nederland staat na drie speelronden met vijf punten op de tweede plaats in groep 2 van de A-divisie van de Nations League. Servië heeft nog geen punten. Afgelopen zondag won Oranje in Belgrado met 2-1 van de Serviërs.
De wedstrijd in het Philips Stadion in Eindhoven begint zondag om 20.45 uur.