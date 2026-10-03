Honderd keer Oranje: dit cadeau wil Dumfries aan Van Dijk geven

Het Nederlands elftal wil aanvoerder Virgil van Dijk een overwinning cadeau geven voor zijn honderdste interland. Dat zegt rechtervleugelverdediger Denzel Dumfries. Oranje speelt zondag in de Nations League thuis tegen Servië.

"Ik heb zelf geen cadeau voor Virgil gekocht", zegt Dumfries. "Maar volgens mij krijgt hij van de KNVB heel mooie cadeaus. Het is een schitterende mijlpaal voor hem en voor iedereen." Voor Dumfries zelf is het zijn tachtigste wedstrijd voor het Nederlands elftal.

Debuut in 2015

Bredanaar Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in Oranje, in de uitwedstrijd tegen Kazachstan (1-2). Het EK van 2021 miste de verdediger door een blessure. Hij zat wel in de selectie voor de WK's van 2022 en 2026 en voor het EK van 2024.

Wesley Sneijder is met 134 wedstrijden recordinternational van Oranje. Van Dijk staat op de elfde plaats. Dit is de top tien: