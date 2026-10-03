Dode beuken bij Kasteel Heeze vervangen door nieuwe bomen

Bij Kasteel Heeze worden dode beuken langs de oprijlaan verwijderd. Er komen nieuwe bomen, maar de soorten zijn nog niet gekozen.

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Een hele operatie is gaande aan de oprijlaan van Kasteel Heeze. Met een lange kraanarm, voorzien van een grijper en kettingzaag, worden dode beuken aangepakt. Het hout wordt gecontroleerd afgezaagd en netjes op een stapel naast de laan gelegd.

De bomen blijken aangetast door de reuzenzwam, een schimmel die beuken kan verzwakken. Een medewerker ter plaatse verwacht dat jonge, gezonde bomen een betere kans hebben in deze omgeving. Welke boomsoorten hier terugkomen, wordt samen met een ingenieursbureau onderzocht.

Meer variatie gewenst

Bij het bepalen van geschikte bomen speelt de bodemkwaliteit een belangrijke rol. Er wordt ook gepleit voor meer variatie in boomsoorten. Volgens de medewerker zijn monoculturen kwetsbaar, zoals te zien is bij de Boschlaan in Heeze, waar kastanjes steeds vaker afsterven.