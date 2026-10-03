Een heus wereldrecord in Heusden: gildetamboers in overvloed

Normaal lopen tamboers altijd voorop bij hun eigen gilde. Zaterdagmiddag was het in Heusden net even wat anders. Geen vendeliers of andere hoogwaardigheidsbekleders uit het gildewezen waren aanwezig. Een stoet met louter tamboers en bazuinblazers trok door de straten van het vestingstadje. En leverde het nu een wereldrecord op?

Het zorgt voor een oorverdovend geluid in Heusden. Precies zoals organisator Tony Vaessen het voor ogen had. "Ik ben heel tevreden, we zijn hier een grote familie. In tegenstelling tot bij de harmonie slaan tamboers bij het gilde de trom. Dat is iets zwaarder van geluid. Samen met de bazuinblazers maken ze een mooi stukje muziek."

Het is een bonte stoet die zaterdagmiddag de historische straten van Heusden bewandeld. Tientallen tamboers van verschillende gildes uit Brabant zijn naar het vestingstadje gekomen voor het vestigen van een nieuw wereldrecord: zoveel mogelijk tamboers die samen de modelmars slaan.

Vergeten Brabantse Gildeschatten

Vaessen organiseerde het wereldrecord in het kader van de tentoonstelling ‘Vergeten Brabantse Gildeschatten’ in museum Het Gouverneurshuis in Heusden. Daarmee wil men aandacht vragen voor de eeuwenoude Brabantse gildetradities en het muzikale erfgoed dat daarbij hoort.

Vaessen: "De mensen van Heusden, als ze nog slapen, dan worden ze wel wakker. Vroeger had de tamboer ook de belangrijke functie om de mensen 's ochtends wakker te maken."

Trom van 450 jaar oud

Een van de deelnemers is Hans de Voogt, tamboer van het gilde van Onze Lieve Vrouw en de Heilige Willibrordus uit Wintelre. Hij heeft een plek gekregen op de eerste rij van de bonte stoet. Te danken aan zijn bijzondere trom. "Die is tussen de 450 en 500 jaar oud. Dat maakt hem zo bijzonder. De ketel (de buitenkant, red.) slijt niet, de vellen waar op ik sla wel. Die moeten wel eens vervangen worden. Dit vel zit er nu 20 jaar op."

Wel of geen wereldrecord?

Na de stoet is het wachten op de officiële telling van notaris Rio Merkx. "Ik telde 67 gildetamboers en 14 bazuinblazers, dat maakt samen 81. Proficiat aan iedereen."

"Hebben we dan een wereldrecord?", vraagt Vaessen hardop. De notaris spreekt het niet uit, waarschijnlijk omdat nooit iemand eerder het geprobeerd heeft. Dus trekt Vaessen zelf de conclusie: "Wij hebben de eerste poging gedaan, wij zijn één. Anderen kunnen het nu van ons over gaan nemen." Dus ja, een wereldrecord in Heusden.