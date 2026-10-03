IJsvloer gesmolten en voormalig K3-lid komt terug: dit mag je niet missen

Van een gesmolten ijsvloer in Tilburg tot een voormalig K3-lid dat terugkomt. Dit zijn de vijf verhalen die je op zaterdag gelezen moet hebben.

De schaatsen kunnen nog niet aan op de Ireen Wüst IJsbaan in Tilburg. De opening die voor zaterdag gepland stond, gaat niet door omdat het ijs door een technische storing is gesmolten. De bovenste laag ijs zit niet goed vast aan de laag eronder, ontdekten medewerkers vrijdagochtend. De hele ijsvloer moet eruit en opnieuw worden opgebouwd. Mogelijk kan de kleinere ijsbaan volgende week al wel open, maar voor de 400-meterbaan duurt het langer. Wanneer schaatsers er weer terecht kunnen, is nog onbekend.

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Was Josina Peereboom een kindermoordenaar of een wanhopige vrouw? In 1789 kreeg de inwoonster van Bergen op Zoom de doodstraf voor het toebrengen van wonden aan haar pasgeboren baby. De aanklager oordeelde dat ze zich schuldig had gemaakt aan 'de allergruwelijkste misdaad'. Maar medici stelden later vast dat niet die wonden, maar het niet afbinden van de navelstreng de baby fataal was geworden. Haar doodstraf werd omgezet in levenslang, en dat bleek vele malen erger. Ze zat achttien jaar in eenzame opsluiting, werd daarna overgeplaatst naar een tuchthuis in Breda en kreeg nooit de gratie die anderen wel kregen. In 1822 kwam die gratie alsnog, maar te laat: Josina draaide door toen ze haar naam weer niet hoorde bij de toegekende gratieverzoeken, werd overgebracht naar een gesticht in Den Bosch en stierf daar kort daarna.

Dan naar Heusden: Josje Huisman staat in december tijdelijk weer met K3 op het podium. De 40-jarige zangeres, die van 2009 tot 2015 vast lid was van de groep, springt in voor de Studio 100-singalong omdat de Vlaamse Hanne Verbruggen met zwangerschapsverlof gaat. Vanaf oktober staat Huisman repetities gepland voor de optredens in de eerste twee weekenden van december. Ze heeft er zin in: 'Ik zie het helemaal zitten, geen stress.' Hier lees je haar verhaal.

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Er is ook nog nieuws over boetes van 250 euro voor een lamp die te lang brandt, boetes voor het gebruik van een elektrisch kacheltje of voor vuilnis dat niet op tijd buiten staat. Arbeidsmigranten krijgen van hun verhuurder soms zelfs flyers met huisregels en bijbehorende boetes. Maar mogen verhuurders dat eigenlijk wel? Nee, zegt onderzoeker Jan Cremers van Tilburg University. Verhuurders mogen geen boetes opleggen voor zaken die tot normaal gebruik van een woning behoren. Maar de positie van arbeidsmigranten is kwetsbaar omdat werk en huisvesting vaak gekoppeld zijn. Ze vrezen dat ze hun baan én huis verliezen als ze bezwaar maken tegen een boete, dus betalen ze toch. Check het hier.