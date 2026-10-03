Bestuurder gewond naar ziekenhuis nadat scootmobiel het water inrijdt

Een bestuurder van een scootmobiel is zaterdagavond gewond geraakt nadat de scoormobiel in het water reed aan de Meerstraat in Heeswijk-Dinther. De bestuurder werd door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Omstanders verleenden eerste hulp, tot medewerkers van de politie en de ambulance er waren.

De bestuurder, het is niet bekend of het een man of vrouw is, werd uit het water gehaald. Ambulancepersoneel bracht de bestuurder daarna met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis.

Hoe het kon gebeuren dat de scootmobiel in het water belandde, is niet duidelijk.