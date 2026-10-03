TOP Oss wint met 4-1 van MVV Maastricht dankzij hattrick Mauresmo

TOP Oss heeft zaterdagmiddag MVV Maastricht met 4-1 verslagen. Mauresmo Hinoké scoorde drie keer in het Frans Heesen Stadion en keerde daarmee de achterstand om. Maurilio de Lannoy zorgde in de slotfase voor het vierde doelpunt. Het was een overtuigende overwinning voor de ploeg van trainer Sjors Ultee.

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De wedstrijd begon zaterdag om half vijf in Oss. In de eerste helft kwam TOP Oss op achterstand na een doelpunt van MVV-speler Vinogradac uit een corner. De thuisploeg ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker en slaagde daar vlak voor rust in. Justin Mathieu stuurde Mauresmo Hinoké alleen op de keeper af, en hij rondde beheerst af: 1-1.

Na rust kwam TOP Oss sterk uit de kleedkamer en wist Mauresmo opnieuw het net te vinden. Binnen enkele minuten scoorde hij twee keer, waaronder een prachtig schot in de bovenhoek, waarmee hij zijn hattrick voltooide. Dit bracht de stand op 3-1 en gaf de Ossenaren een comfortabele voorsprong.

Debuut en vierde doelpunt

In de tweede helft moest Mauresmo het veld verlaten vanwege een lichte blessure. Maurilio de Lannoy kwam voor hem in de ploeg en scoorde later het vierde doelpunt. Jacey Pansa, die zijn debuut maakte voor TOP Oss, gaf de assist bij deze treffer en maakte daarmee direct indruk.

TOP Oss bleef tot het einde van de wedstrijd gevaarlijk, maar wist de score niet verder uit te breiden. Ondanks enkele kansen, waaronder een mogelijkheid voor Pansa, bleef het bij vier doelpunten. Na het laatste fluitsignaal kon de ploeg terugkijken op een sterke wedstrijd waarin de vroege achterstand overtuigend werd omgebogen.

Met deze overwinning laat TOP Oss zien dat het in goede vorm verkeert. De hattrick van Mauresmo Hinoké en het sterke optreden van debutant Jacey Pansa maakten de middag in het Frans Heesen Stadion tot een succes.