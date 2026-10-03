NAC speelt gelijk in Arnhem: 2-2

NAC Breda heeft zaterdagavond met 2-2 gelijkgespeeld tegen Vitesse. Ondanks een sterke eerste helft met twee doelpunten, kreeg de ploeg uit Breda in de slotfase nog de gelijkmaker tegen.

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Het duel tussen Vitesse en NAC Breda op het tweede niveau van Nederland begon zaterdagavond met tien minuten vertraging. Veel uitsupporters hadden moeite om op tijd het GelreDome te bereiken door drukte op de wegen naar Arnhem. De vertraging was ook bedoeld om een grote sfeeractie van Vitesse in de stijl van de videogame ‘Grand Theft Auto’ tot een succes te maken.

Hoofdtrainer Rick Kruys koos voor de derde keer op rij dezelfde opstelling. NAC miste echter enkele belangrijke spelers, waaronder de geblesseerden Paul Gladon en Mats Seuntjens. Aanvaller Pepijn Reulen en verdediger Rayan van Aarst waren afwezig vanwege interlandverplichtingen.

Spannende eerste helft

Vitesse kwam onverwachts op voorsprong dankzij een snelle aanval, afgerond door Nauofal Bannis. NAC herpakte zich snel en Charles-Andreas Brym bracht de ploeg op gelijke hoogte met een fraai doelpunt, zijn vierde van het seizoen. Niet veel later zorgde Kamal Sowah met een beheerst schot voor de 1-2, zijn eerste treffer van het seizoen.

Bijna had Boyd Lucassen de 1-3 op zijn naam geschreven, maar zijn poging belandde op de paal. Aan het einde van de eerste helft wist Lucassen nog een bal van de lijn te halen, waarna Mohamed Nassoh net niet tot scoren kwam in de tegenstoot.

Slotfase beslist duel

De tweede helft verliep minder soepel, met veel overtredingen en kleine opstootjes. Vitesse bouwde steeds meer druk op en NAC kreeg enkele kansen om de wedstrijd definitief te beslissen. Toch was het opnieuw Bannis, die in de slotminuten voor Vitesse scoorde en zijn oude club pijn deed door de eindstand op 2-2 te zetten.

Volgende week vrijdag speelt NAC Breda opnieuw, dit keer in eigen huis tegen MVV Maastricht. De wedstrijd begint om acht uur 's avonds tijdens een traditioneel Avondje NAC.