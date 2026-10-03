RKC Waalwijk verspeelt voorsprong tegen FC Emmen

RKC Waalwijk heeft zaterdagavond in het Mandemakers Stadion niet weten te winnen van FC Emmen. Na een sterke eerste helft ging de ploeg met een voorsprong van 1-0 de rust in. De bezoekers kwamen na de pauze echter langszij, waardoor de wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel.

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In eigen huis begon RKC Waalwijk overtuigend aan de wedstrijd tegen FC Emmen. Al vroeg in de wedstrijd kreeg de ploeg meerdere kansen, met onder meer een schot van Thijs van Leeuwen dat recht op de doelman af ging. Rodney Kongolo en Jordy de Wijs waren ook dichtbij een doelpunt, maar zagen hun pogingen niet in het net belanden.

Na een rustige fase in de eerste helft brak RKC Waalwijk in de 28e minuut alsnog de ban. Ryan Fage leverde een strakke voorzet af, waarna Jesse van de Haar de bal met een slimme wip achter de doelman werkte: 1-0. De thuisploeg bleef daarna aandringen, maar kansen van onder anderen Thijs van Leeuwen en Virgil Misidjan leverden geen extra doelpunten op. FC Emmen probeerde vlak voor rust nog gevaarlijk te worden, maar keeper Mark Spenkelink hield zijn doel schoon.

FC Emmen slaat toe na rust

Na de pauze kwam FC Emmen sterker uit de kleedkamer en zette RKC Waalwijk onder druk. Hoewel de thuisploeg de voorsprong aanvankelijk wist te behouden, viel in de 61e minuut alsnog de gelijkmaker. Bryan van Hove schoot de bal hard achter keeper Spenkelink: 1-1. RKC Waalwijk bracht daarna invaller Yoram van der Veen binnen de lijnen, maar zijn poging om de ploeg opnieuw op voorsprong te zetten werd gestopt door de doelman.

Het laatste kwartier van de wedstrijd bleef spannend, waarbij FC Emmen meerdere kansen kreeg om de winst naar zich toe te trekken. Een grote mogelijkheid in de 82e minuut werd echter knap gekeerd door Spenkelink, en de daaropvolgende hoekschop ging naast. In een fysieke slotfase met veel overtredingen bleef de stand steken op 1-1, ondanks vijf minuten extra speeltijd.

Volgende wedstrijden

RKC Waalwijk speelt volgende week vrijdag, 9 oktober, een uitwedstrijd tegen Heracles Almelo. Op zondag 18 oktober om kwart over twaalf staat de eerstvolgende thuiswedstrijd tegen FC Volendam op het programma in het Mandemakers Stadion.