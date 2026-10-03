FC Den Bosch speelt gelijk tegen FC Dordrecht

FC Den Bosch heeft zaterdagavond in eigen huis met 1-1 gelijkgespeeld tegen FC Dordrecht. Na een achterstand in de tweede helft scoorde Monzialo uit een penalty de gelijkmaker. De Bosschenaren hadden veel balbezit, maar wisten dat overwicht niet om te zetten in een overwinning. Volgende week vrijdag speelt FC Den Bosch uit tegen Jong AZ.

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In stadion De Vliert begon FC Den Bosch met enkele wijzigingen in de opstelling aan de wedstrijd tegen FC Dordrecht. Trainer Bart Schreuder liet Semedo en Hessels op de bank en gaf De Vries en Karlsson Grach een basisplaats. Beide ploegen stonden voorafgaand aan de wedstrijd gelijk in punten en kenden een matige seizoensstart.

De eerste kans was voor FC Den Bosch. Stan Maas kopte na een voorzet vanaf de linkerflank richting de bovenhoek, maar doelman Coremans kon de bal eenvoudig tegenhouden. FC Dordrecht reageerde snel via Rossi, die alleen voor de Bossche keeper stond maar ruim over schoot.

Spanning in tweede helft

Na een eerste helft zonder doelpunten kwam FC Dordrecht sterk uit de kleedkamer. Vugts scoorde in de korte hoek na een goede actie van Ouarghi en bracht de bezoekers op voorsprong. FC Den Bosch had moeite om door de verdedigende linies van Dordrecht heen te komen, ondanks veel balbezit.

In de 80e minuut kreeg FC Den Bosch een strafschop, nadat een schot van Barglan tegen de hand van een Dordtse speler kwam. Monzialo benutte de penalty beheerst en maakte de gelijkmaker. In de slotfase ging FC Den Bosch nog op zoek naar de winnende treffer, maar opnieuw stond Coremans in de weg bij een grote kans van Maas.

Volgende wedstrijd uit tegen Jong AZ

Het duel eindigde in 1-1. Ondanks het overwicht slaagde FC Den Bosch er niet in om de wedstrijd te winnen. Volgende week vrijdag reizen de Bosschenaren af naar Alkmaar, waar ze het opnemen tegen Jong AZ.