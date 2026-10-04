Gewonde man valt ambulancepersoneel aan dat hem wil helpen na val van trap

Een 60-jarige Tilburger is zaterdagavond aangehouden na het bedreigen van ambulancepersoneel in Tilburg. De ambulancemedewerkers waren rond kwart over tien naar de Capucijnenstraat gekomen omdat de man van de trap was gevallen en buiten bewustzijn was.

Het slachtoffer leek een beetje bij te komen na de eerste pijnprikkel die de ambulancemedewerkers hem gaven om zijn bewustzijn te testen. Na een tweede pijnprikkel kwam de man daadwerkelijk bij.

De ambulancemedewerkers maakten het slachtoffer duidelijk dat ze bij hem waren omdat hij gewond was geraakt en ze hem wilden helpen. Maar de man bedreigde hen met de dood en probeerde hen te slaan. Daarop werd de politie gebeld.

De gewonde man moest naar het ziekenhuis. Dit gebeurde onder politiebegeleiding. Hij werd geboeid op de brancard gelegd.

Na behandeling in het ziekenhuis werd de man aangehouden vanwege het bedreigen van het ambulancepersoneel. Hij is naar een politiecellencomplex gebracht en is daar vastgezet. De man mag in de loop van de zondag een verklaring afleggen. De ambulancemedewerkers hebben aangifte tegen hem gedaan.