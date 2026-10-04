Dit zijn de leukste snoetjes, snuitjes en snavels van jullie huisdieren
Het is vandaag dierendag, wat betekent dat die trouwe snoetjes, snuitjes en snaveltjes eens extra in het zonnetje gezet mogen worden. Via Facebook deelden jullie massaal de leukste foto's van jullie huisdieren. Uit de meer dan duizend foto's pikten we deze eruit.
Hoewel de zon nog volop schijnt, is kat Beertje al helemaal klaar voor Halloween, al lijkt de pompoen er iets meer plezier aan te beleven dan Beertje zelf.
Een lekkere traktatie voor kameleon Leo.
Sommige dieren stralen nou eenmaal uit dat ze van adel zijn. Zo ook Sir James of Berounky die zich statig heeft laten vastleggen op deze foto.
Voor kat Harrie geen poespas: vanuit zijn kartonnen doos pikt hij wat zonnestralen mee op deze mooie dierendag.
De broertjes Matty en Stan liggen samen languit op de bank. "Allebei gehandicapt, maar zo gelukkig!", schrijft baasje Amy.
Met dit mooie weer een rondje door de tuin kruipen is geen straf voor schildpad Stoffel.
Een onwaarschijnlijk duo: Ralf en Hamlet laten zich fotograferen terwijl ze snuit en snavel even tegen elkaar drukken.
Opgestaan is plaats vergaan, want hondjes Nano, Max, Warre en Nina hebben mooi een plekje op de stoel geclaimd.
Met de snorharen dicht tegen elkaar: een groepsfoto van ratjes Brain, Howie en Houdini.
Hond Oskar (links) en Silke laten zich niet voor gek zetten: met een feest- en een cowboyhoed op de oren laten deze viervoeters zich prachtig portretteren.