Dit zijn de leukste snoetjes, snuitjes en snavels van jullie huisdieren

Het is vandaag dierendag, wat betekent dat die trouwe snoetjes, snuitjes en snaveltjes eens extra in het zonnetje gezet mogen worden. Via Facebook deelden jullie massaal de leukste foto's van jullie huisdieren. Uit de meer dan duizend foto's pikten we deze eruit.

Rik Claessen Geschreven door

Kat beertje is al klaar voor Halloween (foto: Karin Simons-van de Staak).

Hoewel de zon nog volop schijnt, is kat Beertje al helemaal klaar voor Halloween, al lijkt de pompoen er iets meer plezier aan te beleven dan Beertje zelf.

Kameleon Leo wordt al goed verwend met iets lekkers (foto: Githa van Someren).

Een lekkere traktatie voor kameleon Leo.

Sir James of Berounky heeft zich statig laten fotograferen (foto: Ingrid Claassen).

Sommige dieren stralen nou eenmaal uit dat ze van adel zijn. Zo ook Sir James of Berounky die zich statig heeft laten vastleggen op deze foto.

Kat Harrie houdt een oogje in het zeil vanuit zijn doos (foto: Eric Pellis).

Voor kat Harrie geen poespas: vanuit zijn kartonnen doos pikt hij wat zonnestralen mee op deze mooie dierendag.

De broertjes Matty en Stan samen op de foto (foto: Amy Spijker-de Groot).

De broertjes Matty en Stan liggen samen languit op de bank. "Allebei gehandicapt, maar zo gelukkig!", schrijft baasje Amy.

Schildpad Stoffel op avontuur in de tuin (foto: Kristel Bierlee).

Met dit mooie weer een rondje door de tuin kruipen is geen straf voor schildpad Stoffel.

Ralf en Hamlet drukken de snuit en snavel even tegen elkaar (foto: Laura Theunisse).

Een onwaarschijnlijk duo: Ralf en Hamlet laten zich fotograferen terwijl ze snuit en snavel even tegen elkaar drukken.

Hondjes Nano, Max, Warre, Nina (foto: Anne-Marie van Iersel-Muyshondt).

Opgestaan is plaats vergaan, want hondjes Nano, Max, Warre en Nina hebben mooi een plekje op de stoel geclaimd.

Ratjes Brain, Howie en Houdini (foto: Denise Kruithof).

Met de snorharen dicht tegen elkaar: een groepsfoto van ratjes Brain, Howie en Houdini.

Hond Oskar verkleed als cowboy / Hond Silke is vandaag jarig (foto: Nathalie Deblauwe / Wendy van de Wouw).