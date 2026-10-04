Overleden man Bergen op Zoom vermoedelijk door geweld om het leven gekomen

De overleden man die zondagochtend in een huis aan de Noordzijde Zoom in Bergen op Zoom is gevonden, is mogelijk door geweld om het leven gekomen. Dat laat de politie zondagmiddag weten. Een 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte.

Rond 08:30 's ochtends kreeg de politie een melding dat er een overleden persoon in een huis aan de Noordzijde Zoom zou liggen. Agenten deden een kort onderzoek in het huis en arresteerden niet veel later een 38-jarige man uit Roosendaal. De politie vermoedt dat de man in Bergen op Zoom met geweld om het leven is gebracht.

Onderzoek

De Roosendaler is overgebracht naar een politiecellencomplex waar deze wordt verhoord. Het onderzoek in de woning aan de Noordzijde Zoom gaat volgens de politie nog dagen duren. Specialisten van Forensische Opsporing zijn daar bezig met het afnemen van sporen. Ook laat de politie weten dat er een buurtonderzoek gaat plaatsvinden.

Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraak. De politie meldt dat zijn familie op de hoogte is gebracht van zijn overlijden.

Verder laat de politie weten dat er geen inhoudelijke informatie over de zaak gegeven zal worden zolang het onderzoek nog bezig is.