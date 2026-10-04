Motorrijder (17) overleden voor ogen van zijn broer, reanimatie hielp niet

Een 17-jarige motorrijder is zondagmiddag overleden bij een ongeluk in Katwijk, bij Cuijk. De jongen botste op de Lange Oijen tegen een boom. Zijn broer probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

De jongen had geen rijbewijs. Jongeren mogen vanaf 17 jaar rijles nemen op een lichte motor en theorie-examen doen. Voor het praktijkexamen moeten ze minimaal 18 jaar zijn.

Het slachtoffer is een 17-jarige jongen uit de gemeente Bergen in Limburg. Dat laat de politie zondagmiddag weten.

Broer probeerde te reanimeren

De broer van het slachtoffer vertelde aan een 112-correspondent van Omroep Brabant dat hij na het ongeluk heeft geprobeerd te reanimeren. Ondanks zijn inzet overleed de motorrijder.

Het is nog niet duidelijk of het om een eenzijdig ongeluk gaat. Er zijn signalen dat mogelijk nog iemand bij het ongeluk betrokken was, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.

Het ongeluk gebeurde op een industrieterrein bij de haven.

Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. De weg is afgesloten en de politie heeft schermen en een tent geplaatst.

De verkeerspolitie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.