Motorrijder overleden na botsing tegen boom, broer probeerde te reanimeren

Een motorrijder is zondagmiddag overleden bij een ongeluk in Katwijk, bij Cuijk. De motorrijder botste op de Lange Oijen tegen een boom. Zijn broer probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.

Het is nog niet duidelijk of het om een eenzijdig ongeluk gaat. Er zijn signalen dat mogelijk nog iemand bij het ongeluk betrokken was, maar dat kan de politie nog niet bevestigen.

Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk. De weg is afgesloten en de politie heeft schermen en een tent geplaatst.

De verkeerspolitie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

De broer van het slachtoffer vertelde aan een 112-correspondent van Omroep Brabant dat hij na het ongeluk heeft geprobeerd te reanimeren. Ondanks zijn inzet overleed de motorrijder.