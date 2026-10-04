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Schuur verwoest door felle brand in Eindhoven

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Schuurtje verloren na felle brand Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
Schuurtje verloren na felle brand Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).

Van een schuur achter een rijtjeshuis aan de Poelaertstraat in Eindhoven is zondagmiddag weinig meer over na een felle brand. Het dak brandde volledig weg en ook de spullen die in de schuur stonden, zijn verloren gegaan.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brand was kort, maar hevig. De brandweer kwam naar de straat om het vuur te blussen. Een garagepleintje werd door de hulpdiensten afgezet, zodat de brandweerlieden genoeg ruimte hadden om hun werk te doen

De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen schuurtjes.

Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.

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