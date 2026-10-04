Schuur verwoest door felle brand in Eindhoven

Van een schuur achter een rijtjeshuis aan de Poelaertstraat in Eindhoven is zondagmiddag weinig meer over na een felle brand. Het dak brandde volledig weg en ook de spullen die in de schuur stonden, zijn verloren gegaan.

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De brand was kort, maar hevig. De brandweer kwam naar de straat om het vuur te blussen. Een garagepleintje werd door de hulpdiensten afgezet, zodat de brandweerlieden genoeg ruimte hadden om hun werk te doen