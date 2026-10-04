Nico (90) maakt parachutesprong: 'Als ik 95 word, kom ik weer terug'

Nico van Gent (90) uit Oudheusden werd zondagmiddag door zijn kinderen en kleinkinderen verrast met een parachutesprong vanaf Skydive ENPC op Breda Airport. Vijf jaar na zijn eerste duik vanaf drie kilometer hoogte, waagde hij zondag opnieuw een sprong.

"Ik ben doof." Na de parachutesprong vanaf drie kilometer hoogte zitten de oren van Nico potdicht. "Je moet je neus dichtknijpen en door je neus uitblazen, net als een duiker", zegt zijn instructeur Leon van Leeuwen. Dat helpt. Nico glundert vlak na de landing van oor tot oor. "Het was fantastisch." "Het was weer een heerlijke ervaring, na vijf jaar." Op zijn 85ste maakte Nico zijn eerste tandemsprong uit het vliegtuig. Met de parachutesprong ging destijds een grote wens in vervulling. "Je bent jong en je wilt wat", zei hij toen vlak voor hij de lucht in ging. Vlak na de landing zei hij toen al dat hij het nog wel een keertje wilde meemaken. Zondag werd hij door zijn familie verrast en naar Skydive ENPC op Breda Airport gebracht.

Ook voor instructeur Leon is de sprong met Nico zeer speciaal. "Dit is heel bijzonder, het is geen dagelijks werk." Het parachutespringen met mensen van hoge leeftijd brengt wel wat extra voorbereidingen met zich mee. "Nico moet zijn benen voldoende omhoog kunnen trekken om veilig te kunnen landen." Dus zet Leon Nico op een picknickbankje waarop hij zijn benen moet strekken. "Grijp je broekspijp maar vast, dat kun je straks bij de landing ook doen." Zo gezegd, zo gedaan. Een kwartier na vertrek op Breda Airport zitten Nico en Leon weer veilig op de grond. De landing verliep perfect. Nico straalt. "Alles was even mooi, heerlijk." Nico's dag kan niet meer stuk.

"Als ik 95 word, kom ik weer terug"

Nico's vrouw Treesje krijgt het avontuur van haar man maar half mee. Ze heeft alzheimer. Nico is samen met hun dochter Inge mantelzorger voor zijn vrouw. Dit jaar zijn ze 68 jaar getrouwd. Nico geeft zijn vrouw een tedere zoen op het hoofd, voordat hij het vliegtuig instapt. Dochter Inge bracht Nico zaterdag een taart met de tekst 'Ik hou van jou tot in de lucht en naar beneden.' Volgens Inge duurde het even voor haar vader in de gaten had wat de tekst op de taart betekende. "Toen hij dat doorhad sprongen de tranen in zijn ogen." Nico had niet gedacht dat hij ooit nog een keer zou parachutespringen. "Ik dacht dat mijn kans voorbij was." Toen zijn dochter hem vertelde dat ze achter zijn rug een sprong had geregeld, kon hij zijn geluk niet op. "Ik kon vannacht geen oog dichtkrijgen." Zondag viel van die slapeloze nacht niets te merken. Nico genoot als een klein kind van zijn vervroegde verjaardagscadeau. Over twee weken wordt hij 91. Met een stralend gezicht: "Als ik 95 word, kom ik weer terug."