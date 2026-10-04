Explosief gaat deels af onder bestelbus midden in Eindhoven, EOD onderweg

Onder een bestelbusje in de 2e Franklinstraat in Eindhoven is zondagmiddag een explosief deels afgegaan. De politie heeft de straat, midden in een woonwijk, afgezet en de EOD is onderweg.

Na de melding kwamen agenten en die troffen onder de bestelbus explosieven aan die nog niet, of deels, waren afgegaan.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg om de situatie veilig te stellen. Daarna zal er sporenonderzoek worden gedaan om te kijken waar de explosieven vandaan komen.